На Дону у жителя Калуги изъяли контрафактные рыбу и икру на 860 тысяч рублей

В Таганроге на одной из ярмарок полицейские задержали жителя Калуги, торговавшего контрафактом— рыбой и икрой. Об этом сообщила пресс–служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным полиции, у калужанина изъяли 330 кг рыбы разных видов: форель, горбуша, омуль, окунь, корюшка, палтус, скумбрия, тунец и семга, а также почти 25 кг красной икры.

«На продукции отсутствовала обязательная маркировка и информация о происхождении, что является грубым нарушением. Общая стоимость контрафактной продукции превышает 860 тыс. руб., — отметили в главном управлении полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 80 тыс. руб.

В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Наталья Белоштейн