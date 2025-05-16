На Дону гражданин Украины получил 14 лет колонии за попытку подрыва техники

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины к 14 годам лишения свободы за попытку подрыва военной техники Росгвардии в Херсонской области. Об эт ом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Следствие установило, что 27 апреля 2024 года Игорь Цап купил гранату, взрыватель который был деактивирован. Однако фигурант не знал об этом. Цап перенес гранату на место заправки военной техники Росгвардии и установил растяжку. «Цап таким образом планировал взорвать росгвардейский бензовоз во время утренней заправки», — уточнили в пресс-службе УФСБ.

Теракт был предотвращен на следующий день сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ России. Злоумышленника задержали с поличным.

Первые три года из 14 лет лишения свободы Игорь Цап проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строго режима. Помимо этого, суд обязал осужденного оплатить штраф — 50 тыс. руб.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн