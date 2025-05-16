«Автомагистраль СК» выплатит парку «Дружба» еще 65,7 млн рублей

Администрация ростовского муниципального парка «Дружба» взыскала через суд 65,7 млн руб. убытков с компании «Автомагистраль СК» — подрядчика на работы по благоустройству парка. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщает город N со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда, основной претензией истца стали сорванные сроки благоустройства (сдать объект планировалось в ноябре 2024). Качество работ также вызвало недовольство у администрации парка.

Кроме того, «Автомагистраль СК» вернет «Дружбе» 279,1 млн руб. за срыв ремонта парка. В сумму взыскания включили аванс в размере 222,6 млн руб. и проценты за использование денежных средств — 56,5 млн руб. Общая сумма взысканных по двум искам средств составила 344,8 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», контракт с подрядчиком расторгли в октябре 2024 года из-за сорванных сроков реконструкции. Сейчас бывший подрядчик оспаривает расторжение контракта в суде. Срыв сроков он объясняет не зависящими от него обстоятельствами.

Мария Хоперская