Посевы трех регионов Черноземья сильнее всего в стране пострадали от заморозков

По данным Союза сахаропроизводителей РФ, посевы сахарной свеклы в Белгородской и Липецкой областях «в наибольшей степени» пострадали от заморозков в апреле и в начале мая этого года. Также погибло 2,5 тыс. га посевов в Курской области. Об этом сообщили «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В правительстве Воронежской области сообщили, что, предварительно, из-за заморозков повреждено порядка 30 тыс. га посевов в целом. Уточняется, что особенно серьезные потери понесли озимые культуры и сахарная свекла. Наиболее тяжелые потери у садоводов — в ряде хозяйств погибло до 70% завязей плодовых культур. Общая площадь поврежденных садов и ягодников — более 2,6 тыс. га, или 44% всех плодоносящих насаждений региона. «Это означает, что урожай фруктов и ягод в этом году будет в два раза ниже ожидаемого»,— добавили в облправительстве.

По данным Союза сахаропроизводителей РФ, в целом по стране ущерб посевам сахарной свеклы от заморозков превысил 120 тыс. га, что составляет 12% от общего объема. По данным на 5 мая, в РФ было высажено 1 млн га сахарной свеклы.

По данным Гидрометцентра России, в ближайшие сутки заморозки в Черноземье не ожидаются.

О том, как другие погодные явления могут повлиять на ход посевных работ в макрорегионе,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова