Главные новости за 15 мая. Новороссийск
Морской порт в Новороссийске попал под новый пакет санкций.
«Новоросцемент» завершит строительство технологической линии за 8 млрд руб.
За первые четыре месяца 2025 года грузооборот порта «Новороссийск» сократился на 8,5% по сравнению с прошлым годом.
Морскую «Комету» Новороссийск – Геленджик – Сочи запустят 16 мая.
Летом винодельни Анапы ежемесячно посещают более 250 тыс. туристов.
В морском порту Новороссийска выявили 37 случаев карантинных вредителей.
Жители Новороссийска перевели мошенникам 270 млн руб. с начала года.
Загрузка крупных отелей Анапы на майских праздниках достигала 80%.
«Уже сейчас отмечается снижение бронирований в июне на 70%». Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин — об отмене туристического налога в Анапе.
В Абрау-Дюрсо стартует сезон фонтанов со светомузыкальным шоу.