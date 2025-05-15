Главные новости за 15 мая. Новороссийск

Морской порт в Новороссийске попал под новый пакет санкций.

«Новоросцемент» завершит строительство технологической линии за 8 млрд руб.

За первые четыре месяца 2025 года грузооборот порта «Новороссийск» сократился на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Морскую «Комету» Новороссийск – Геленджик – Сочи запустят 16 мая.

Летом винодельни Анапы ежемесячно посещают более 250 тыс. туристов.

В морском порту Новороссийска выявили 37 случаев карантинных вредителей.

Жители Новороссийска перевели мошенникам 270 млн руб. с начала года.

Загрузка крупных отелей Анапы на майских праздниках достигала 80%.

«Уже сейчас отмечается снижение бронирований в июне на 70%». Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин — об отмене туристического налога в Анапе.

В Абрау-Дюрсо стартует сезон фонтанов со светомузыкальным шоу.