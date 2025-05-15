Жители Новороссийска перевели мошенникам 270 млн рублей с начала года

В Новороссийске сотрудники полиции обсудили с представителями банков механизмы защиты жителей от мошенников. С начала года жители Новороссийска перевели злоумышленникам 270 млн руб., сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Начальник полиции Управления МВД России по городу Новороссийску Александр Великий вынес на обсуждение актуальные вопросы предупреждения ИТТ-преступлений, довел статистические данные и обратил внимание на важность объединения усилий в борьбе с подобными преступлениями»,— говорится в сообщении.

По его словам, сотрудники банков Новороссийска в нескольких случаях смогли пресечь действия мошенников, когда их клиенты были близки к оформлению займов и снятию сбережений. О подозрительных случаях представители банков незамедлительно сообщают в полицию.

Рост преступлений в сфере мошенничества с использованием телекоммуникационных технологий в Новороссийске за четыре месяца 2025 года составил 23%. С начала года в сфере кибермошенничества зафиксировано 567 преступлений.

Алена Воробьева