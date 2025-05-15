В Анапе из-за неблагоприятной экологической ситуации на пляжах, вызванной разливом мазута, планируют приостановить сбор туристического налога до конца 2025 года. Мэр курорта Василий Швец поддержал соответствующую инициативу губернатора Краснодарского края в надежде, что отмена налога поможет поддержать курортную инфраструктуру и увеличить поток отдыхающих. Однако, по мнению вице-президента АТОР, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, данная мера никак не скажется на привлечении туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ромашкин

Фото: предоставлено автором Сергей Ромашкин

Фото: предоставлено автором

«Туристический налог — это всего 1% от цены проживания, не менее 100 руб. в сутки. Учитывая, что отели в Анапе готовы давать 20% скидку, но и это в итоге не работает, отмена туристического налога никак не скажется на привлечении отдыхающих. Уже сейчас отмечается снижение бронирований в июне на 70%. Мэрия предполагает, что ситуацию исправит проведение гастрономических фестивалей, наличие бассейнов в отелях, но Анапа для большинства туристов — это песчаные пляжи, детские отдых и купание в море.

Парадоксальная ситуация сложилась на майские праздники, когда турпоток по сравнению с 2024 годом снизился всего лишь на 5%, и Анапу посетило 100 тыс. туристов. Это говорит о том, что в майские праздники, когда море еще холодное и купальный сезон не открыт, туристов, которые приехали на отдых в Анапу, море интересует разве что в качестве фоновой картинки. И они эту картинку получили.

Что касается июня, есть все-таки надежда, что, когда море разогреется до привычной, пригодной для купания, температуры — это 22 градуса вместо сегодняшних 14, ситуация может измениться в пользу купания. Но это в случае, если динамика выбросов мазута при разогретом море покажет себя отрицательно.

В любом случае, летом Анапу посетят сотни тысяч туристов, которых не удержат от купания в море запреты, машины с громкоговорителями и расставленные на пляжах таблички с предупреждением о штрафе в 5 тыс. руб. Поэтому надежда все-таки есть».