В Абрау-Дюрсо стартует сезон фонтанов со светомузыкальным шоу

С 15 мая в Абрау-Дюрсо открывается шоу фонтанов «Игристое путешествие», которое можно увидеть бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Шоу воды, света и музыки привлекает тысячи туристов каждый год. Увидеть «Игристое путешествие» в Абрау-Дюрсо можно ежедневно с 15 мая по октябрь в 21:00.

«На протяжении предыдущих девяти лет в программу регулярно вносились изменения и добавлялись новые элементы — в этом сезоне с программой "Игристое путешествие" гости Абрау-Дюрсо виртуально совершат кругосветное турне за 25 минут»,— говорится в сообщении.

Лучшим местом для просмотра у туристов считается набережная озера Абрау. Также можно арендовать водный транспорт.

Алена Воробьева