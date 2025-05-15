Грузооборот порта «Новороссийск» с начала года сократился на 8,5%

За первые четыре месяца 2025 года грузооборот порта «Новороссийск» сократился на 8,5% по сравнению с прошлым годом (до 53,1 млн т). Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Морпорт Новороссийска остается лидером среди портов России по грузообороту. На втором месте — порт Усть-Луга Балтийского бассейна с грузооборотом в 43,3 млн т.

Совокупный грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 83,3 млн тонн (-11,3%). Помимо Новороссийска в группу входят порт Тамань – 9,7 млн т (+6,9%), Туапсе – 6,9 млн т (+6,5%), Кавказ – 3,8 млн т (-40,4%) и Ростов-на-Дону – 4 млн т (-21,4%).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что НМТП увеличил прибыль в первом квартале 2025 года на 11,8%. За первые три месяца чистая прибыль объекта составила 5,3 млрд руб.