Загрузка крупных отелей Анапы на майских праздниках достигала 80%

У крупных отелей Анапы с хорошей инфраструктурой загрузка на майские праздники доходила до 80%. Чаще всего это направление выбирали жители Москвы, Ростовской области и Краснодарского края. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Многие отели Анапы сделали дисконт на майские праздники, скидки достигали 40%.

Краснодарский край – самое популярное направление для внутреннего туризма на майских праздниках у россиян, на регион пришлось более 40% от общего турпотока. Доля Сочи здесь – более 40%. Далее по убыванию объемов турпотока следуют Анапа, Геленджик и Туапсе.

По усредненным данным туроператоров, средний чек (без перелета) за пятидневный тур в Краснодарский край (Сочи, Анапа) на майские праздники составил 51,6 тыс. руб. за двоих (без учета дороги).

Популярными направлениями также стали Санкт-Петербург (10-15%), Кавказские Минеральные Воды (12-15%), Крым (7%) и Подмосковье (5-7%).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Анапу на майских праздниках посетили около 100 тыс. туристов. На курорте зафиксировали снижение турпотока на 7% по сравнению с прошлым годом.