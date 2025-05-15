В морском порту Новороссийска выявили 37 случаев карантинных вредителей

Новые случаи выявления опасных карантинных вредителей зафиксировали специалисты ФГБУ «ВНИИКР» в порту Новороссийска при проведении лабораторных исследований образцов. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского центра карантина растений Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Пробы в образцах от партий импортной плодоовощной продукции были отобраны Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора. В основном это импорт из Турции, Египта и Израиля.

В партиях импортной плодоовощной продукции из Турции специалисты зафиксировали 13 случаев выявления западного цветочного трипса. Этот карантинный в Российской Федерации объект вредит овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений.

В образцах картофеля, поступившего из Египта и Израиля, выявлено 11 случаев картофельной моли. В полевых условиях этот вредитель повреждает до 25% картофеля, до 57% томата, до 80% табака. Также обнаружена южноамериканская томатная моль в образцах томатов, поступивших из Турции.

В образцах цитрусовых, поступивших из Египта и Турции, было выявлено три случая красной померанцевой щитовки и девять случаев средиземноморской плодовой мухи. Вредители опасны для таких культур, как инжир, яблоня, слива, виноград, абрикос, черешня, бананы и цитрусовые. Потери урожая могут доходить до 100%.

«Все обнаруженные виды карантинных вредных организмов (КВО) включены в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и несут в себе прямую угрозу широкому спектру сельскохозяйственных и промышленных культур»,— говорится в сообщении.

Своевременное выявление карантинных вредных объектов специалистами ФГБУ «ВНИИКР» позволяют Россельхознадзору вовремя принять меры реагирования. Подкарантинная продукция не допускается к ввозу на территорию Российской Федерации.

Алена Воробьева