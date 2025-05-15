Морскую «Комету» Новороссийск – Геленджик – Сочи запустят 16 мая

Морское сообщение между Морскую комету, курсирующую между Сочи, Геленджиком и Новороссийском, запустят 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Пассажирский теплоход работает на трех подводных крыльях и может набирать скорость до 65 км/ч. Дорога с Новороссийска до Сочи в среднем занимает около пяти часов, до Геленджика – около часа.

В продаже доступны билеты двух классов: «Комфорт» и «Стандарт». Для детей до 14 лет и малышей до 2 лет предусмотрены льготные тарифы. В прошлом году услугами «Кометы» воспользовались около 30 тыс. туристов.

Актуальная стоимость проезда с Новороссийска до Сочи составит 8,5 тыс. руб. за тариф «Комфорт» и 6,5 тыс. руб. за «Стандарт». Путевка до Геленджика обойдется туристам в 2 тыс. руб. в «Комфорте» и 1,5 тыс. руб. в «Стандарте».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что перед запуском морского сообщения «Комета» проходит испытания.