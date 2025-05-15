Вэнс возглавит делегацию США на интронизации Льва XIV

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио примут участие в интронизационной мессе папы римского Льва XIV. Вице-президент — католик, именно он возглавит американскую делегацию на мероприятии, пишет NBS News со ссылкой на Белый дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Церемония состоится 18 мая на площади Святого Петра в Ватикане. Лев XIV — первый папа римский-американец.

На прошлой неделе господин Вэнс заявлял, что у него могут возникнуть разногласия с новым папой римским. При этом он уверен, что будет разделять большинство идей и мыслей Льва XIV. В феврале папа (тогда кардинал Роберт Превост) репостил в соцсети Х статью журналистки Кэт Армас с критикой позиции Джей Ди Вэнса по отношению к мигрантам и христианству.

Подробнее о новом папе римском — в материале «Habemus Papam из Америки».

Екатерина Отрашкевич