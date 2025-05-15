С покойного все взыщут

Фрунзенский районный суд Владивостока признал бывшего первого заместителя гендиректора ПАО «РАО “Энергетические системы (ЭС) Востока”» Нину Запрягаеву, бывшего финансового директора этой же компании Алексея Яковлева и экс-заместителя гендиректора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) Александра Ефремова виновными в причастности к хищению почти 700 млн руб. Подсудимые получили от семи до семи с половиной лет колонии общего режима. Кроме того, бывшие топ-менеджеры, не признавшие вину, должны солидарно возместить нанесенный ДЭК ущерб в размере 420,9 млн руб. Под стражу в зале суда был взят только Александр Ефремов. Накануне приговора Алексей Яковлев покончил жизнь самоубийством, а Нина Запрягаева объявлена в международный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

15 мая судья Фрунзенского райсуд Анастасия Сурменко огласила резолютивную часть приговора по делу о масштабных хищениях в ДЭК. Бывшие топ-менеджеры энергокомпаний Нина Запрягаева, Алексей Яковлев и Александр Ефремов признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве к растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Нина Запрягаева и Алексей Яковлев в качестве наказания получили по семь с половиной лет колонии общего режима, Александр Ефремов — семь лет колонии общего режима. Все трое должны выплатить штрафы в размере от 700 тыс. до 800 тыс. руб. В ходе прений сторон гособвинение запросило для троих обвиняемых по восемь лет колонии общего режима и по 900 тыс. руб. штрафа.

Суд также удовлетворил гражданский иск ДЭК о солидарном взыскании с подсудимых 420,9 млн руб. ущерба компании. До исполнения решения суда арест на их имущество сохраняется.

У Алексея Яковлева сумму арестованного суд оценил в 144 млн руб., у Нины Запрягаевой — в 94 млн руб., у Александра Ефремова — в 6 млн руб.

Под стражу в зале суда был взят только ранее находившийся под подпиской о невыезде Александр Ефремов. Он, судя по всему, не сомневался в исходе процесса и явился на оглашение приговора с большим баулом. Нина Запрягаева, переставшая в марте текущего года появляться на судебном процессе, объявлена в международный розыск. Алексей Яковлев 12 мая покончил жизнь самоубийством.

«По версии следствия, в 2009–2015 годах генеральный директор ПАО ДЭК Виктор Милуш, его заместители Елена Тюрина и Ефремов совместно с Запрягаевой и Яковлевым похитили 687 млн руб. у компании путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг и благотворительные пожертвования»,— сообщал Следственный комитет России (СКР).

«СКР говорил о сумме хищения в ДЭК в целом Милошем и Тюриной в период с 2009 по 2015 год. Но Запрягаевой и Яковлеву вменялось подстрекательство в период с 2012 по 2015 год, а в этот период, по версии следствия, было похищено 420,9 млн руб.»,— пояснил “Ъ” адвокат Нины Запрягаевой Сергей Ткачев. Он добавил, что намерен обжаловать обвинительный приговор и добиваться оправдания подзащитной. Адвокаты Алексея Яковлева и Александра Ефремова на вопрос “Ъ” о дальнейших действиях защиты не ответили.

Между тем адвокат Константин Пахомов, представлявший интересы Алексея Яковлева в ходе первого судебного процесса, сообщил “Ъ”, что незадолго до смерти бывший топ-менеджер написал открытое письмо, в котором настаивал на невиновности.

«Я не совершал того, что мне предъявлено обвинением, я не имел к этому никакого отношения, моя репутация запятнана»,— говорится в документе.

«Так же нельзя, при наличии таких доказательств, подтверждающих мою непричастность к хищениям Тюриной и Милуша, упаковывать меня за то, чего я не делал. А делается это сейчас только потому, что кому-то нужно не допустить разрушения досудебок Тюриной и Милуша»,— возмущался господин Яковлев. Он не сомневался, что повторный процесс завершится обвинительным приговором.

Напомним, в октябре 2020 года бывший гендиректор ДЭК Виктор Милуш был признан виновным в растрате и приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. За подстрекательство Виктора Милуша к этому преступлению экс-гендиректор ПАО «РАО “ЭС Востока”» Иван Благодырь получил четыре года колонии общего режима. Заместитель Виктора Милуша Елена Тюрина была приговорена к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно. Все трое признали вину.

В декабре 2023 года Фрунзенским райсудом Нина Запрягаева и Алексей Яковлев были полностью оправданы «в связи с непричастностью к совершению преступления», а Александр Ефремов признан виновным в подстрекательстве к растрате по одному эпизоду, а по-другому оправдан. Ему были назначены четыре года лишения свободы, но он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В марте 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда удовлетворила апелляционное представление прокуратуры и отменила приговор райсуда, направив дело на новое рассмотрение.

Нина Запрягаева, Алексей Яковлев и Александр Ефремов настаивали на невиновности, утверждая, что обвинение построено только на показаниях Виктора Милуша и Елены Тюриной.

Алексей Чернышев, Владивосток