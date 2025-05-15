Главные новости за 15 мая. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк
В результате атак БПЛА пострадали двое курян и двое белгородцев.
Группа «Черкизово» отложила модернизацию воронежских производств за 12 млрд руб.
Прекращено дело об освобождении из колонии экс-ректора Воронежского государственного технического университета.
В Курской области хотят построить корпус школы за 887 млн руб.
Никто не выкупил Воронежский тепличный комбинат за 2 млрд руб.
Структура воронежской ГК «Еврострой» застроит 3 га в Тамбове по договору КРТ.
Казанский ФК «Рубин» подал на липчанку в суд за продажу футболок с его символикой.
Жители Черноземья отдали мошенникам 40,5 млн руб. за неделю.