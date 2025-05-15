Группа «Черкизово» отложила модернизацию воронежских производств за 12 млрд

Один из крупнейших российских производителей мясной продукции «Черкизово» семьи Михайловых заявил о переносе модернизации производств в Воронежской области за 12 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Группа "Черкизово" приняла решение отложить реализацию проекта строительства птицеводческих комплексов в Воронежской области на более поздний срок — не ранее второй половины 2026 года»,— пояснили в компании.

О планах инвестировать до 12 млрд руб. в расширение птицеводческих мощностей группы со 120 до 150 тыс. т продукции в год стало известно на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Тогда сообщалось, что «Черкизово» изучает возможность размещения двух площадок мощностью 15 тыс. т каждая в разных районах области.

По собственным данным, «Черкизово» входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Группа включает в себя 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Среди брендов — «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», Pit Product, Casademont.

В июне 2023 году группа заявляла о расширении воронежской площадки по производству мяса птицы «Лиско бройлер» за 360 млн руб. В октябре того же года «Черкизово» открыло комплекс по выращиванию бройлеров в Лебедянском районе Липецкой области.

Ульяна Ларионова