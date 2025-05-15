Двое курян пострадали при ударе дрона по автомобилю на трассе

Сегодня утром дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района Курской области. В результате пострадали 38-летний и 48-летний мужчины. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавшие находятся в Рыльской центральной райбольнице. Их состояние не уточняется.

11 мая курский Рыльск попал под ракетный удар ВСУ, в результате чего погиб уроженец Узбекистана, еще три человека пострадали.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова