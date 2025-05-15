Прекращено дело об освобождении из колонии экс-ректора ВГТУ

Центральный райсуд Воронежа прекратил производство по ходатайству о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами для бывшего ректора местного государственного технического университета (ВГТУ) и экс-депутата облдумы 46-летнего Сергея Колодяжного. Это следует из картотеки дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Колодяжный был осужден в начале 2023 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Колодяжный был осужден в начале 2023 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ходатайство рассматривалось в суде с начала января. На последнем заседании представитель осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии №2, отозвал прошение.

Колодяжный в начале 2023 года был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. При рассмотрении апелляционных жалоб и представления воронежский облсуд в июне переквалифицировал преступление экс-ректора на присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и увеличил срок лишения свободы до 7,5 лет. Как установлено в суде, Сергей Колодяжный в 2015–2020 годах присвоил 58 млн руб. преподавательских премий. Он свою вину не признал. При вынесении приговора ему было зачтено 2,5 года лишения свободы во время предварительного и судебного следствия. Вину бывший ректор не признал.

В колонии №2 в центре Воронежа Сергей Колодяжный находится с 20 июня 2023 года. Сразу же он был трудоустроен на должность чистильщика канализационных тоннелей и каналов жилой зоны и начал обучаться на сварщика.

Подробнее о деле Сергея Колодяжного — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев