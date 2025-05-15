Никто не выкупил Воронежский тепличный комбинат за 2 млрд рублей

Не состоялся аукцион по продаже 73,2 га под Воронежским тепличным комбинатом в облцентре. Это связано с отсутствием заявок на участие в нем, следует из документации тендера. Начальная цена лота составляла 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прошлым летом на «Авито» опубликовали объявление о продаже того же объекта за 5,12 млрд руб. Уточнялось, что распложенная на участке недвижимость передается покупателю вместе с землей. К нему подведены инженерные коммуникации — системы газо- и электроснабжения, водопровод и канализация. Величина резервируемой максимальной мощности электроэнергии составляет 5 242 кВт.

Впоследствии объявление было снято. Согласно публичной кадастровой карте, кадастровая стоимость участка — 7,1 млн руб.

Воронежские общественники сообщили о возможной продаже земли сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Воронежский тепличный комбинат» еще в конце 2022 года. Тогда председатель СПК Алексей Шмойлов рассказывал «Ъ-Черноземье», что действительно собирал членов кооператива и ставил их в известность о возможном «привлечении инвесторов». Собеседник «Ъ-Черноземье», знакомый с деятельностью предприятия, пояснял, что настроения собственников комплекса «скорее пессимистичные»: «Они говорят о дефиците рабочих, о высокой конкуренции со стороны крупных тепличных холдингов, а также о низком спросе на тепличные овощи в аграрной Воронежской области: большинство жителей имеют подсобные хозяйства, а неимеющим — хватает овощей на рынках».

Подробнее о возможных причинах продажи тепличного комплекса — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова