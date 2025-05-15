Казанский «Рубин» подал на липчанку в суд за продажу футболок с его символикой
Казанское ООО футбольный клуб «Рубин» обратилось в арбитражный суд Липецкой области с иском к грязинской индивидуальной предпринимательнице. Заявитель потребовал взыскать в его пользу 370 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак («щит Рубин Казань»). Иск принят к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Рашид Рахимов
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Согласно картотеке арбитражных дел, ответчиком выступает Ирина Слащева, которая получила статус ИП в октябре 2023 года. Согласно данным Rusprofile, она была зарегистрирована в Грязях для розничной торговли в интернете.
Согласно заявлению, футбольный клуб обнаружил на маркетплейсе Wildberries футболки с изображением своего товарного знака, который реализовал магазин LipShop Kids. «Рубин» направил предпринимательнице претензию с предложением выплатить компенсацию, но этого не было сделано. После этого клуб обратился в суд.
Футбольный клуб «Рубин» был основан в Казани в 1958 году. Изначально назывался «Искра» и был командой местного авиационного завода. «Рубин» является двукратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), победителем Кубка России. Сейчас главным тренером команды выступает Рашид Рахимов. В турнирной таблице этого сезона РПЛ «Рубин» занимает седьмое место.
Черноземье в РПЛ третий сезон подряд представляет воронежский клуб «Факел». 11 мая команда дома уступила столичному «Локомотиву» (0:1), потеряв шансы подняться в зону стыковых матчей. Из-за этого клуб останется в зоне прямого вылета до конца сезона.