Казанский «Рубин» подал на липчанку в суд за продажу футболок с его символикой

Казанское ООО футбольный клуб «Рубин» обратилось в арбитражный суд Липецкой области с иском к грязинской индивидуальной предпринимательнице. Заявитель потребовал взыскать в его пользу 370 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак («щит Рубин Казань»). Иск принят к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Рашид Рахимов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Рашид Рахимов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно картотеке арбитражных дел, ответчиком выступает Ирина Слащева, которая получила статус ИП в октябре 2023 года. Согласно данным Rusprofile, она была зарегистрирована в Грязях для розничной торговли в интернете.

Согласно заявлению, футбольный клуб обнаружил на маркетплейсе Wildberries футболки с изображением своего товарного знака, который реализовал магазин LipShop Kids. «Рубин» направил предпринимательнице претензию с предложением выплатить компенсацию, но этого не было сделано. После этого клуб обратился в суд.

Футбольный клуб «Рубин» был основан в Казани в 1958 году. Изначально назывался «Искра» и был командой местного авиационного завода. «Рубин» является двукратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), победителем Кубка России. Сейчас главным тренером команды выступает Рашид Рахимов. В турнирной таблице этого сезона РПЛ «Рубин» занимает седьмое место.

Черноземье в РПЛ третий сезон подряд представляет воронежский клуб «Факел». 11 мая команда дома уступила столичному «Локомотиву» (0:1), потеряв шансы подняться в зону стыковых матчей. Из-за этого клуб останется в зоне прямого вылета до конца сезона.

Фотогалерея Как «Факел» проиграл «Локомотиву» в Воронеже Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография От нижней команды в зоне стыков — на данный момент это "Пари НН" — "Факел" отделяет семь очков, а значит, чтобы получить шанс побороться за место в РПЛ, из трех оставшихся игр нельзя было проиграть ни одной Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Перед игрой болельщики "Факела" провели традиционный перфоманс, на этот раз баннер был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Болельщиков "Локомотива" на матче было достаточно много. Сейчас команда занимает шестую строчку в турнирной таблице с 49 очками Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежцы начали атаковать с первых же минут мачта Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Однако счет открыли хозяева — на 22-й минуте гол забил нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Через две минуты после гола уже игрок «Факела» Алексей Каштанов отправил мяч в ворота москвичей, но арбитр зафиксировал положение «вне игры», и гол не был засчитан Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В самом начале второго тайма "Факел" провел двойную замену, но переломить ход игры не удалось Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В результате воронежский клуб остался на последней строке турнирной таблицы с 16 очками — в зоне прямого вылета Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Матч на стадионе "Факел" в Воронеже смотрел 8 481 зритель Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В середине матча болельщики включили фонарики на телефонах и исполнили известную песню военных лет "Катюша" Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующую встречу воронежцы проведут 17 мая на выезде с «Пари НН» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Последний домашний матч "Факел" в этом сезоне проведет 24 мая с "Крыльями Советов" Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 12 От нижней команды в зоне стыков — на данный момент это "Пари НН" — "Факел" отделяет семь очков, а значит, чтобы получить шанс побороться за место в РПЛ, из трех оставшихся игр нельзя было проиграть ни одной Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Перед игрой болельщики "Факела" провели традиционный перфоманс, на этот раз баннер был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Болельщиков "Локомотива" на матче было достаточно много. Сейчас команда занимает шестую строчку в турнирной таблице с 49 очками Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежцы начали атаковать с первых же минут мачта Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Однако счет открыли хозяева — на 22-й минуте гол забил нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Через две минуты после гола уже игрок «Факела» Алексей Каштанов отправил мяч в ворота москвичей, но арбитр зафиксировал положение «вне игры», и гол не был засчитан Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В самом начале второго тайма "Факел" провел двойную замену, но переломить ход игры не удалось Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В результате воронежский клуб остался на последней строке турнирной таблицы с 16 очками — в зоне прямого вылета Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Матч на стадионе "Факел" в Воронеже смотрел 8 481 зритель Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В середине матча болельщики включили фонарики на телефонах и исполнили известную песню военных лет "Катюша" Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующую встречу воронежцы проведут 17 мая на выезде с «Пари НН» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Последний домашний матч "Факел" в этом сезоне проведет 24 мая с "Крыльями Советов" Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Смотреть

Алина Морозова