Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 40,5 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской и Курской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 40,5 млн руб. О подобных случаях в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях не сообщалось. Это следует из данных региональных управлений МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области зарегистрировали 53 случая дистанционного мошенничества. Граждане потеряли свыше 22 млн руб., из них 7,9 млн руб. — кредитные средства.

В Воронежской области ущерб составил 11,6 млн руб. Среди пострадавших — 49-летняя акушер-гинеколог, которая решила заняться биржевой торговлей, обратилась к «трейдеру» и в итоге лишилась 7,2 млн руб.

В Курской области сумма ущерба составила 6,9 млн руб. Например, 35-летнюю жительницу областного центра напугали будто бы оформленными на ее имя кредитами — в итоге она оформила реальные займы, заняла деньги у родственников, продала машину и в общей сложности перевела мошенникам 3,9 млн руб.

На прошлой неделе жители Черноземья отдали аферистам как минимум 75,7 млн руб.

Юрий Голубь