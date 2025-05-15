Мирный житель пострадал при ударе БПЛА в белгородском Шебекине

В результате взрыва сбитого FPV-дрона в городе Шебекино Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавший доставлен в Шебекинскую ЦРБ с осколочным ранением левого бедра. В одном частном домовладении посечен забор, информация о других последствиях уточняется.

Сегодня еще один мирный житель пострадал в результате детонации дрона в городе Валуйки Белгородской области.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Ульяна Ларионова