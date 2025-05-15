«Миннесота» второй год подряд вышла в полуфинал play-off НБА

Клуб «Миннесота Тимбервулвз» в пятом матче 1/4 финала play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» и вышел в 1/2 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jesse Johnson-Imagn Images / Reuters Фото: Jesse Johnson-Imagn Images / Reuters

Встреча прошла на паркете «Миннесоты» и завершилась со счетом 121:110. Самым результативным игроком в составе победителей стал тяжелый форвард Джулиус Рэндл, набравший 29 очков. У «Голден Стэйт» самым продуктивным оказался защитник Брэндин Поджемски (28).

В полуфинале «Миннесота» сыграет против победителя противостояния между «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс» (счет в серии 2:3).

«Миннесота» в третий раз в истории и во второй раз подряд выходит в полуфинальную стадию play-off НБА. В прошлом году команда уступила «Даллас Мэверикс» (1:4).

Ранее в полуфинал вышел «Индиана Пейсерс», который во втором раунде play-off переиграл лучшую команду регулярного чемпионата «Кливленд Кавальерс» (4:1).

Таисия Орлова