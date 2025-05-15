TikTok сможет превратить фотографии в видео с помощью ИИ

Видеосервис TikTok представил новый ИИ-инструмент AI Alive, позволяющий превращать обычные фотографии в короткие видеоролики, которые затем можно опубликовать в Stories. Чтобы воспользоваться функцией, нужно выбрать кадр из альбома и нажать на иконку AI Alive.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters

Новый инструмент на базе искусственного интеллекта автоматически анализирует фотографию и добавляет к ней движение, звук и атмосферные эффекты: колышущиеся облака, плеск волн или изменение цвета неба при закате. Генерация роликов происходит за несколько секунд, они снабжены метаданными для отслеживания происхождения вне платформы. Перед публикацией контент проходит многоступенчатую проверку, а пользователи могут пожаловаться на материалы, нарушающие правила платформы.

TikTok стал первой крупной соцсетью, предложившей полноценное создание видео из фотографий. Ранее аналогичные функции тестировали в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Snapchat, однако AI Alive отличается более глубокой интеграцией с интерфейсом Stories и расширенными возможностями настроек.

Евгений Федуненко