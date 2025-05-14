Общежитие ВГУ отремонтирует курский «Бизнесстройпроект» за 224,3 млн рублей

Подрядчиком для ремонта общежития Воронежского госуниверситета №7 на улице Хользунова, 40а в облцентра выбрали курское ООО «Бизнесстройпроект». Контракт заключили по начальной цене в 224,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В конкурсе также участвовали еще три компании. Одна из них также предложила 224,3 млн руб., а две другие — по 224,3 млн и 213,1 млн руб. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Работы требуется выполнить в девятиэтажном общежитии за корпусом факультета журналистики. Его общая площадь составляет 10 тыс. кв. м. Фундамент здания выполнен из железобетона, наружные стены — из силикатного кирпича. Подрядчику предстоит обновить системы водоснабжения и водоотведения, отопления, электроснабжения и освещения, благоустроить и озеленить территорию общежития.

Срок выполнения работ — до 31 июля 2026 года. Гарантия на них составит пять лет.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Бизнесстройпроект» было зарегистрировано в Курске в июле 2019 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и учредителем является Руслан Ляшко. Выручка в 2024 году составила 294 млн руб., а чистая прибыль — 5 млн руб.

Егор Якимов