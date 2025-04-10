Общежитие Воронежского госуниверситета могут отремонтировать за 224,3 млн рублей

Воронежский госуниверситет объявил конкурс по выбору подрядчика для капитального ремонта своего общежития №7 на улице Хользунова, 40а в облцентре. Начальная цена контракта составляет 224,3 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Источник финансирования — федеральный бюджет. Большую часть средств планируют выделить в 2025 году.

Работы требуется выполнить в девятиэтажном общежитии за корпусом факультета журналистики. Его общая площадь составляет 10 тыс. кв. м. Фундамент здания выполнен из железобетона, наружные стены — из силикатного кирпича. Подрядчику предстоит обновить системы водоснабжения и водоотведения, отопления, электроснабжения и освещения, благоустроить и озеленить территорию общежития.

Срок выполнения работ — до 31 июля 2026 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 25 апреля. Итоги планируют подвести 30 апреля.

В конце января ВГУ выбрал местное ЧОО «Форт С2-Воронеж» Анатолия Киселева для охраны своих корпусов и общежитий в течение почти четырех лет.

Алина Морозова