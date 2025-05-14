МИД РФ: стамбульские соглашения могут стать основой урегулирования на Украине

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что договоренности, достигнутые на переговорах России и Украину в Стамбуле весной 2022 года, могут стать вариантом урегулирования конфликта с учетом корректив за три года.

«Россия говорит, что у нас есть проект договора, у нас есть текст, который согласован, вы его прекрасно знаете. Давайте вернемся, внесем в него коррективы, которые возникли на протяжении последних трех лет и после этого перейдем к подписанию этого документа, и пусть это будет вариант урегулирования конфликта»,— сказал Родион Мирошник журналистам. Так он прокомментировал предстоящие 15 мая прямые переговоры между Россией и Украиной.

В ходе переговоров в марте 2022 года делегации в Стамбуле выработали предварительные условия и принципы прекращения огня, включающие нейтральный статус Украины и обеспечение гарантий ее безопасности. Владимир Путин говорил, что украинские власти под влиянием Запада «выбросили это все на свалку истории», как только Россия отвела войска от Киевской области. В мае Украина вышла из переговорного процесса.

Подробнее — в материале «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».

Лусине Баласян