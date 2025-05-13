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«Локомотив-Кубань» сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» сравнял счет в полуфинальной серии до четырех побед против петербургского «Зенита» — 2:2. Теперь обе команды на расстоянии двух побед от выхода в финал.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Во вторник «Локомотив-Кубань» на своем паркете обыграл «Зенит» со счетом 96:88. Команды сыграли один овертайм, основное время завершилось со счетом 78:78. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Антониус Кливленд, набравший 25 очков.

Серия продолжится 15 мая в Санкт-Петербурге.

Роман Левищев

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