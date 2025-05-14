Потребление кормов для животных в России может вырасти до 1,4 млн тонн

Потребление кормов для домашних животных в России в 2025 году может увеличиться на 2,6–5,1%, до 1,4 млн тонн, прогнозируют в консалтинговой компании Strategy Partners. К 2034 году объем рынка способен вырасти на 60%, до 2,13 млн тонн. Рост стимулирует увеличение числа питомцев: к 2025 году их количество достигнет 79,5 млн (+3,3% г/г). К 2034 году совокупная популяция питомцев может увеличиться еще на 33%, предполагают в Strategy Partners.

В денежном выражении оборот российского рынка кормов для питомцев в 2024 году, по оценкам Strategy Partners, достиг 564 млрд руб. Спрос смещается в премиум-сегмент: суперпремиальные корма занимают более половины рынка в денежном выражении (313 млрд руб. в 2024 году). В «Мираторге» связывают это с ростом доходов владельцев животных.

Подробнее об этом — в материале «Потребители утоляют зверский аппетит».