Потребители утоляют зверский аппетит

Растущая популярность содержания собак и кошек стимулирует развитие рынка кормов. Их потребление в этом году может достигнуть 1,4 млн тонн, прибавив 5,1% год к году. Более половины сегмента в денежном выражении занимают суперпремиальные корма. Высокий спрос и снижение конкуренции с зарубежной продукцией стимулирует интерес к рынку инвесторов, но нехватка импортного сырья сдерживает их активность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Потребление кормов для домашних животных в России в 2025 году составит 1,37–1,4 млн тонн, увеличившись год к году на 2,6–5,1%, прогнозируют в консалтинговой компании Strategy Partners. Аналитики рассчитывают, что тенденция сохранится. В 2028 году он может достичь 1,57 млн тонн, в 2034 году — 2,13 млн тонн. По сравнению с 2024 годом рост, в случае реализации прогноза, составит 18,8% и 59,6% соответственно.

По данным аналитической компании «Нильсен», натуральные продажи кормов для кошек с марта 2024 года по февраль 2025 года выросли на 5,9% к предыдущим 12 месяцам, для собак — на 11,8%. Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров говорит, что в первом квартале 2025 года в России произвели 415 тыс. тонн продукции, что больше на 12% год к году. В Nestle и Mars от комментариев отказались. В «Мираторге» пояснили “Ъ”, что ждут увеличения производства и потребления кормов для домашних животных в России.

В Strategy Partners связывают развитие рынка как с увеличением проникновения промышленных кормов, так и с ростом популяции питомцев.

Аналитики рассчитывают, что в 2025 году потребители будут содержать дома 79,5 млн животных, на 3,3% больше чем годом ранее. Из них 53,4 млн — кошки, 26,1 млн — собаки. К 2034 году совокупная популяция питомцев может увеличиться еще на 33%, предполагают в Strategy Partners. По данным Центра изучения питания и благополучия животных, с 2020 года по 2023 год количество питомцев увеличилось на 11%, до 74,8 млн. В организации рассчитывают, что в дальнейшем рост популяции продолжится.

Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Роман Самойлов отмечает, что заводить питомцев граждан подталкивает одинокое проживание в крупных городах. Согласно данным последней Всероссийской переписи населения, из одного человека в России состояли 41,8% домохозяйств. С 2015 года значение выросло на 11,2 процентного пункта. 85% владельцев собак и кошек, по данным Центра изучения питания и благополучия животных, относятся к ним как к друзьям и членам семьи.

В денежном выражении оборот российского рынка кормов для питомцев в 2024 году, по оценкам Strategy Partners, достиг 564 млрд руб. Из них только 129 млрд руб. пришлись на продукцию экономкласса.

Среднегодовой темп прироста категории в 2018–2024 годах составлял 18%. Для премиум-кормов показатель достиг 19,4%, их объем в прошлом году составил 197 млрд руб. Категория суперпремиум оценивается в 313 млрд руб., показав средний прирост на 20,8%. В «Мираторге» спрос на премиальные корма связывают с ростом благосостояния владельцев животных.

Рост потребления, по мнению Андрея Кучерова, повышает привлекательность производства кормов для бизнеса: сейчас идет реализация нескольких крупных инвестпроектов общей мощностью более 100 тыс. тонн в год. Дополнительным фактором служит падение конкуренции с зарубежными игроками. Согласно Strategy Partners, доля импорта на российском рынке в 2024 году составила всего 4%. Это продиктовано в том числе ужесточением правил ввоза в Россию продукции популярных западных марок Farmina N&D, Pro Plan, Grandorf, отмечают аналитики.

Андрей Кучеров говорит, что в натуральном выражении импорт кормов в Россию в 2024 году составил чуть более 50 тыс. тонн против 105 тыс. тонн в 2022 году. В 2021 году в страну ввезли и более 150 тыс. тонн продукции, в основном из Франции, Италии, Чехии, Германии и Канады. Полностью отказаться от импортных кормов невозможно, так как из-за рубежа сейчас поступает преимущественно специализированная продукция, считает исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Вячеслав Лашманкин.

Снижение доли импорта, особенно в ветеринарной линейке, как считают в «Мираторге», создает возможности для производителей. «Но текущие рыночные проценты по кредитам ставят под вопрос окупаемость таких проектов»,— говорит гендиректор производителя кормов «Де Хёс» Александр Матвеев.

В Strategy Partners отмечают, что сдерживать рост рынка кормов также может нехватка сырья, например, мясной муки и некоторых добавок. В среднесрочной перспективе локальные производители продолжат зависеть от импортных компонентов и оборудования, говорит Андрей Кучеров. Он добавляет, что российские корма также остаются востребованными в странах ближнего зарубежья.

Александра Мерцалова