Главные новости за 13 мая. Кубань, Крым, Адыгея
Краснодарский край посетили около 700 тыс. туристов во время майских праздников, а с начала 2025 года регион принял более 3,5 млн отдыхающих.
Роспотребнадзор проверит готовность пляжей Кубани до 1 июня. Для поддержки туристической отрасли в Анапе рассматривается возможность временной отмены курортного сбора.
Утилизировать песок из Анапы могут в Новороссийске. Сейчас проводится техническое обследование площадки на предмет соответствия требованиям по обращению с отходами подобного типа.
За майские праздники аэропорт Сочи обслужил почти 450 тыс. пассажиров. В течение двух праздничных недель — с 28 апреля по 11 мая — через воздушную гавань прошло 1537 рейсов.
В Армавире на реконструкцию сетей водоснабжения направят 30 млрд рублей. В рамках проекта в Армавире планируется обновить 70 км водопроводных и 63 км канализационных сетей.
В 2025 году добыча биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне выросла на треть. Основной объем добычи обеспечен за счет промысла в Дальневосточном бассейне, где с начала года выловлено 1,489 млн т рыбы.
Девятилетний мальчик, пострадавший от нападения собак в СНТ «Авиатор» в Сочи, пока не может дышать самостоятельно. Врачи планируют заменить трахеостому.
В Краснодаре создадут виртуальные копии мемориалов Великой Отечественной войны. В плане оцифровка 13 знаковых мест, где расположены памятники.
Шесть сотрудников федерального учреждения по мелиорации предстанут перед судом за незаконную добычу более 1,1 млн куб. м песка общей стоимостью более 307 млн руб.