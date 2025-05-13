Мальчику из Сочи, пострадавшему от нападения собак, пока не снимут трахеостому

Девятилетний мальчик, пострадавший от нападения собак в СНТ «Авиатор» в Сочи, пока не может дышать самостоятельно. Врачи планируют заменить трахеостому. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на отца пострадавшего ребенка Валентина Королева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пациент продолжает лечение в ЛОР-отделении Российского детского клинического больничного центра в Москве. Врачи планируют заменить трахеостомическую трубку под наркозом и поэтапно готовить ребенка к самостоятельному дыханию через рот.

Ранее ребенку провели 14-часовую пластическую операцию. В дальнейших планах врачей — установка эспандера для натяжения кожи в области носа с последующей пластикой носа и верхней губы.

Нападение собак на девятилетнего мальчика произошло в феврале этого года. Первую помощь ему оказали в Сочи, после его перевели в медицинское учреждение Краснодара, а затем в Москву для проведения экстренных операций, включая пересадку кожного лоскута.

Владелец животных обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он признал вину и сообщил, что некоторое время не кормил собак. Уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ передано в суд.

Алина Зорина