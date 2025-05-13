Краснодарский край принял 700 тысяч туристов на майские праздники

Краснодарский край посетили около 700 тыс. туристов во время майских праздников, а с начала 2025 года регион принял более 3,5 млн отдыхающих, что на 5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Глава края отметил необходимость подготовки к летнему сезону. По его словам, летом количество отдыхающих возрастет, поэтому регион должен быть готов принять гостей.

Кроме того, Вениамин Кондратьев подчеркнул важность усиления мер безопасности на транспортной инфраструктуре, включая Сочинский аэропорт, автомобильные и железнодорожные вокзалы. Также планируется активное патрулирование курортных зон с привлечением казачьих дружин.

Алина Зорина