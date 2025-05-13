На Кубани будут судить членов ОПГ за незаконную добычу песка на 307 млн рублей

Шесть сотрудников федерального учреждения по мелиорации предстанут перед судом за незаконную добычу более 1,1 млн куб. м песка общей стоимостью более 307 млн руб. Им предъявлены обвинения по ст. 158 и 257 УК РФ (кража и нарушение правил охраны водных биологических ресурсов), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигуранты организовали незаконную добычу песка в русле реки Кубань в хуторе Тиховский Красноармейского района и в месторождении хутора Ленинский Абинского района. При проведении работ с использованием специальной техники они уничтожили около 2 т водных биологических ресурсов на сумму 112 млн руб.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Алина Зорина