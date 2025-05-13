В Краснодаре создадут виртуальные копии мемориалов Великой Отечественной войны

Краснодарская компания «Цифровые города» сообщает о начале реализации проекта «Маршруты Победы. Наследие». Он подготовлен в партнерстве с Государственным музейно-выставочным комплексом «РОСИЗО» и предусматривает создание интерактивных функциональных цифровых двойников значимых мемориальных комплексов Великой Отечественной войны.

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Предполагается, что цифровые двойники мемориалов помогут туристам спланировать поездки по маршрутам, связанным с ключевыми событиями ВОВ. В плане оцифровка 13 знаковых мест, где расположены памятники и мемориалы. Среди них: Брестская крепость в Беларуси, Поклонная гора в Москве, Мамаев Курган в Волгограде, Саур-Могила в Донецкой области. Создатели проекта заявляют о качественной проработке деталей оцифровки и контента, включая архивные фотографии, видеоматериалы и свидетельства очевидцев.

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Как комментирует генеральный директор компании «Цифровые города» Татьяна Фоменко, проект «Маршруты Победы» — это целая экосистема, призванная сделать историю доступной и увлекательной для всех желающих. По ее словам, пользователи смогут получить доступ к системе через мобильное приложение, веб-интерфейс и специализированные аппаратно-программные комплексы, которые будут установлены в музеях и на мемориалах по всей стране. «Это обеспечит широкий охват аудитории и позволит каждому желающему погрузиться в историю, независимо от места нахождения»,— говорит госпожа Фоменко.

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Проект также будет включать механики интерактивного вовлечения: пользователи смогут проходить викторины, участвовать в конкурсах и получать награды за свои знания о Великой Отечественной войне. На данный момент идет планирование работ, разработка концепции и финализация перечня объектов для оцифровки. Планируется, что защита проекта пройдет в сентябре 2025, после чего начнется его физическая реализация.

Василий Хитрых