За майские праздники аэропорт Сочи обслужил почти 450 тысяч пассажиров

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, входящий в холдинг «Аэродинамика», за период майских праздников обслужил 449 175 пассажиров. В течение двух праздничных недель — с 28 апреля по 11 мая — через воздушную гавань прошло 1537 рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Из общего объема перевозок более 370 тыс. пришлись на внутренние направления, где наиболее востребованными остаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Международные маршруты обеспечили перевозку 78 тыс. пассажиров, значительную долю которых составили направления в Анталью, Стамбул, Ереван, Дубай и Шарм-эль-Шейх.

Наиболее загруженными днями стали 4 и 11 мая, когда пассажиропоток достиг 37,5 тыс. и 38,7 тыс. человек соответственно. Аэропорт сохраняет статус ключевого южного транспортного узла и продолжает расширять маршрутную сеть. В весенне-летнем расписании 2025 года заявлены 85 направлений, включая 57 по России и 28 международных. Обслуживание обеспечат более 30 авиакомпаний, в том числе 11 иностранных перевозчиков.

Вячеслав Рыжков