Утилизировать песок из Анапы могут в Новороссийске

Власти Краснодарского края рассматривают возможность задействования полигона в станице Раевской под Новороссийском для утилизации загрязненного нефтепродуктами песка, собранного в Анапе. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в настоящий момент проводится техническое обследование площадки на предмет соответствия требованиям по обращению с отходами подобного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В случае положительного заключения, часть нефтесодержащего песка будет направляться на этот лицензированный полигон, наряду с другими сертифицированными объектами в крае, для дальнейшей утилизации и обезвреживания.

Потенциальное использование объекта отражено в дополнительном соглашении к государственному контракту, однако, как отмечают в краевых структурах, реализация возможна только при наличии официальных заявок от министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона. До настоящего времени такие заявки в адрес полигона в станице Раевской не поступали.

Вячеслав Рыжков