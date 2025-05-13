В 2025 году добыча биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне выросла на треть

С начала 2025 года объем вылова водных биоресурсов российскими предприятиями достиг почти 1,9 млн т, следует из данных Центра системы мониторинга рыболовства (ЦСМС) Росрыболовства. Основной объем добычи традиционно обеспечен за счет промысла в Дальневосточном бассейне, где с начала года выловлено 1,489 млн т рыбы. На минтай пришлось 1,081 млн т, на тихоокеанскую сельдь — 242,7 тыс. т, на треску — 53,9 тыс. т, что превышает аналогичный показатель 2024 года на 1,5 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Северном бассейне вылов составил 126,4 тыс. т, в том числе трески — 79,4 тыс. т, а пикши — 21,9 тыс. т, что на 1 тыс. т выше прошлогоднего уровня. В Западном бассейне зафиксирован вылов в объеме 36,8 тыс. т, основную долю которого составили шпрот (24,7 тыс. т) и балтийская сельдь (10,8 тыс. т).

В Азово-Черноморском бассейне добыто 16,4 тыс. т биоресурсов, что на 35,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Существенный вклад в рост обеспечен выловом хамсы — 12,6 тыс. т, что на 3,4 тыс. т больше, чем годом ранее.

Волжско-Каспийский бассейн дал 33,6 тыс. т, включая 21,4 тыс. т кильки (плюс 1,3 тыс. т к уровню 2024 года) и 6,1 тыс. т частиковых видов рыб.

Российский флот также увеличил добычу в исключительных экономических зонах иностранных государств, в открытом море и в зонах действия международных конвенций — 157,8 тыс. т, что на 12 тыс. т (или 8,2%) превышает прошлогодние объемы за аналогичный период.

Вячеслав Рыжков