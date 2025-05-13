Главные новости за 13 мая. Сочи

Девятилетний мальчик, на которого в феврале напали голодные собаки в СНТ «Авиатор» в Сочи, пока не может дышать самостоятельно через рот. В ближайшую неделю трахеостому не снимут.

Компании, связанные с супругой бывшего мэра Сочи Яниной Копайгородской, по итогам 2024 года совокупно показали убыток на 7,3 млн руб. Значительную прибыль показали только два актива в Санкт-Петербурге.

Сочинский ГК «Жемчужина» реорганизуется в АО «Жемчужинка» и АО «Пекин». Акционеры на общем собрании единогласно проголосовали за выделение из общества двух юридических лиц.

В первые четыре месяца 2025 года Сочи получил 185,4 млн руб. от туристического налога. Администрация курорта ожидает, что при сохранении таких темпов поступления в этом году превысят уровень 2024 года, когда курортный сбор составил 537 млн руб.

Сочи занял второе место в рейтинге городов с наибольшим количеством аварий. На курорте произошло 171 ДТП, в которых погибли 16 и пострадали 205 граждан.

С 28 апреля по 11 мая Международный аэропорт Сочи принял 1,5 тыс. рейсов и обслужил 449,1 тыс. пассажиров. На внутренних маршрутах воздушная гавань обслужила более 370 тыс. человек.

В Сочи 19-летний молодой человек стал жертвой телефонных мошенников и потерял почти 2 млн руб. Злоумышленники несколько дней подряд представлялись сотрудниками Почты России, Федеральной службы безопасности и Центрального банка.

Суд арестовал приезжего за экстремистские выкрики в поселке Агой. Информацию о нарушении предоставил один из посетителей заведения.