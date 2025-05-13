Суд арестовал приезжего за экстремистские выкрики в поселке Агой

Туапсинский районный суд вынес решение о 14-дневном административном аресте для гражданина, который в кафе поселка Агой выкрикивал экстремистские лозунги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Информацию о нарушении предоставил один из посетителей заведения. Полиция задержала 37-летнего мужчину, который приехал в Краснодарский край на работу из соседнего региона.

Правоохранительные органы составили протокол по ст. 20.3 КоАП, касающейся пропаганды нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций, а также других символов, запрещенных федеральными законами.

Суд постановил назначить ему наказание в виде двухнедельного ареста.

Мария Удовик