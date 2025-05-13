Сочинский ГК «Жемчужина» реорганизуется в АО «Жемчужинка» и АО «Пекин»

Акционеры сочинского АО «ГК "Жемчужина"» на общем собрании единогласно проголосовали за выделение из общества двух юридических лиц — АО «Жемчужинка» и АО «Пекин». Информация об этом содержится в сообщении компании на ресурсе ЦРКИ «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Отмечается, что уставный капитал создаваемого АО «Жемчужинка» составит 1 млн руб., состоящий из 1 млн обыкновенных акций, конвертируемых из 345,4 млн акций, составляющих уставный капитал АО «ГК "Жемчужина"». Каждая акция реорганизуемого в форме выделения АО «ГК "Жемчужина"» номинальной стоимостью 1 руб. конвертируется в одну акцию АО «Жемчужинка» номинальной стоимостью 1 руб.

Аналогичным образом 345,4 млн акций «Жемчужины» конвертируются в 115,1 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая, составляющих уставный капитал создаваемого АО «Пекин». То есть каждые три акции реорганизуемого АО «ГК "Жемчужина"» номинальной стоимостью 1 руб. конвертируются в одну акцию АО «Пекин» номинальной стоимостью 1 руб.

Уставный капитал АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"» в результате реорганизации уменьшается на сумму уставных капиталов АО «Жемчужинка» и АО «Пекин». В итоге уставный капитал АО «ГК "Жемчужина"» будет составлять 229,3 млн руб. (229,3 млн акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая). Документ подписан генеральным директором ГК «Жемчужина» Светланой Ермиловой.

Напомним, «Ъ-Кубань» в октябре 2021 года писал о реорганизации АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"» в АО «Гостиничный комплекс "Пекин"» (Москва), АО «Поляна» (Сочи) и АО «Новая компания» (Москва).

Гостиничный комплекс «Жемчужина» — один из самых крупных гостиничных комплексов и одна из самых известных гостиниц курорта Сочи. Он представляет собой 19-этажный корпус на территории в 7 га неподалеку от берега Черного моря.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «ГК "Жемчужина"» зарегистрировано в Сочи в 1992 году. Организация ведет деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал общества — 345,4 млн руб. В 2024 году выручка компании составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 566,5 млн руб. Один из основных собственников — кипрское Pecomalco Investments Limited (34%).

Как писал «Ъ-Кубань», в июне 2021 года АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"» выкупил у ОАО «Бэйджинг-Инвест» гостинично-офисный комплекс «Пекин» общей площадью более 26 тыс. кв. м. Легендарная сталинская высотка располагается на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу ул. Большая Садовая, д. 5. Для покупки «Пекина» Сбербанк отрыл для сочинской «Жемчужины» кредитные линии на 2,8 млрд руб.

Дмитрий Михеенко