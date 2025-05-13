Пострадавшему от нападения собак в Сочи мальчику пока не снимут трахеостому

Девятилетний мальчик, на которого в феврале напали голодные собаки в СНТ «Авиатор» в Сочи, пока не может дышать самостоятельно через рот, рассказал «Ъ-Сочи» отец пострадавшего ребенка Валентин Королев. В ближайшую неделю трахеостому не снимут. Медики проводят обследования и готовят ребенка к самостоятельному дыханию через рот. Мальчик продолжает лечение уже в ЛОР-отделении Российского детского клинического больничного центра в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / RDKBofficial Фото: t.me / RDKBofficial

«Его сегодня обследовали врачи. У него пока не получается самостоятельно дышать через рот. Ему заменят трубку, поставят другую под наркозом, будут проверять, что у него с дыхательными путями, и потихонечку будут перекрывать эту трубку, чтобы он дышал ртом»,— рассказал отец пострадавшего мальчика.

Ранее девятилетнему Валентину Королеву провели 14-часовую пластическую операцию, восстановление продолжается. В ближайших планах врачей — установка эспандера для натяжения кожи на область носа, а затем — пластика носа и верхней губы.

Мальчик продолжает обучение по общеобразовательной программе в перерывах между медицинскими процедурами. Преподаватели проводят занятия индивидуально, а успеваемость передается в школу в Сочи, где он зарегистрирован.

Инцидент произошел в конце февраля, когда две собаки породы хаски атаковали ребенка, находившегося на улице без взрослых. Первую помощь ему оказали в Сочи, после чего он был переведен в медицинские учреждения Краснодара и Москвы для экстренных операций, в том числе пересадки кожного лоскута.

Хозяин собак обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он признал свою вину и сообщил, что не кормил собак в течение некоторого времени. Уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) передали в суд.

Мария Удовик