Сочинец перевел мошенникам 2 млн рублей после звонков от «силовиков»

В Сочи 19-летний молодой человек стал жертвой телефонных мошенников и потерял почти 2 млн руб. Злоумышленники несколько дней подряд представлялись сотрудниками Почты России, Федеральной службы безопасности и Центрального банка, сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Сначала злоумышленники выманили у него код из SMS, а затем обвинили в причастности к запрещенной организации. Запугав угрозой уголовного преследования, мошенники убедили его по видеосвязи задекларировать свои финансовые средства и ценности.

В течение двух суток потерпевший совершил семь переводов на счета мошенников, общая сумма которых составила около 2 млн руб.

Эксперты подчеркивают, что настоящие представители правоохранительных органов и банков никогда не требуют переводить деньги через банкоматы или сообщать коды из SMS.

В 2024 году правоохранительные органы раскрыли свыше 4,7 тыс. преступлений. Из них 915 были связаны с использованием информационных технологий. В результате расследований к уголовной ответственности привлечены 539 человек. Общий ущерб от их действий составил более 1,1 млрд руб.

«Ъ-Сочи» писал, что полиция курорта предупреждает отдыхающих о мошенниках, которые создают фальшивые сайты популярных гостиниц. Злоумышленники привлекают потенциальных жертв предложениями эксклюзивных скидок.

Мария Удовик