В 2024 году компании супруги экс-мэра Сочи показали убыток на 7,3 млн рублей

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компании, связанные с супругой бывшего мэра Сочи Яниной Копайгородской, по итогам 2024 года совокупно показали убыток на 7,3 млн руб. Значительную прибыль показали только два актива в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

ООО «Хугге», зарегистрированное в марте 2018 года, специализируется на ресторанном бизнесе (ресторан Leclat). Руководит компанией Юлия Печелатова, бенефициаром значится Янина Копайгородская. При доходах в 60,9 млн руб. ресторан отчитался о чистой прибыли в размере 11,2 млн руб. Расходы составили 48,7 млн руб., следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс»

Также в Петербурге зарегистрировано ООО «ТМ "Отражение"», управляющее отелем «Оболенский». Компания, которая занимается предоставлением гостиничных услуг, существует с августа 2010 года. Руководит организацией госпожа Печелатова, бенефициаром также указана супруга экс-главы курорта. В 2024 году доход компании составил порядка 138 млн руб., при этом чистая прибыль — 864 тыс. руб.

Два других актива, зарегистрированные в Сочи и Ленинградской области, завершили год с убытками. ООО «Алекс» (салон красоты «Мон Плеисир» в Сочи) зарегистрировано в октябре 2023 года. Основной вид деятельности — услуги парикмахерских и салонов красоты. Руководителем и бенефициаром числится Янина Копайгородская. При доходах в 4,7 млн руб., убыток по итогам года составил почти 5,8 млн руб. Расходы превысили 10,2 млн руб.

ООО «Бизнес Комфорт-Юг», специализирующееся на аренде и лизинге легковых автомобилей, зарегистрировано в сентябре 2023 года в Ленинградской области. Руководителем и бенефициаром значится супруга Алексея Копайгородского. Доходы составили почти 5,1 млн руб., однако расходы достигли 18,5 млн руб. В результате компания зафиксировала убыток в размере почти 13,6 млн руб.

В совокупности компании, связанные с супругой бывшего главы Сочи, показали доход порядка 210 млн руб., однако убытки в Сочи и Ленобласти перевесили прибыль петербургских активов. По итогам года финансовый результат составил 7,3 млн руб. убытка.

Мария Удовик