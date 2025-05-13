Сочи собрал 185 млн рублей туристического налога за четыре месяца

В первые четыре месяца 2025 года Сочи получил 185,4 млн руб. от туристического налога. Администрация курорта ожидает, что при сохранении таких темпов поступления в этом году превысят уровень 2024 года, когда курортный сбор составил 537 млн руб., сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу мэрии Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В отличие от предыдущего курортного сбора, средства от нового налога могут использоваться не только для улучшения курортной инфраструктуры, но и для финансирования социальных проектов.

Планируется, что полученные средства будут направлены на реализацию муниципальных программ по благоустройству общественных территорий и поддержке социальных инициатив местных жителей.

С октября 2024 года налоговая ставка составляет 1% от стоимости временного размещения. С 1 января 2025 года все санатории, отели и гостевые дома включают этот налог в стоимость проживания.

«Ъ-Сочи» писал, что в период майских праздников курорт принял 357 тыс. путешественников. Заполняемость некоторых гостиниц достигала 89%.

Мария Удовик