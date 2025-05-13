Аэропорт Сочи обслужил почти 450 тысяч пассажиров в майские праздники

С 28 апреля по 11 мая Международный аэропорт Сочи принял 1,5 тыс. рейсов и обслужил 449,1 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На внутренних маршрутах аэропорт обслужил более 370 тыс. человек. Наиболее востребованными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Международными рейсами воспользовались почти 78 тыс. путешественников. Среди зарубежных направлений лидировали Анталья, Стамбул, Ереван, Дубай и Шарм-Эль-Шейх.

Пиковая нагрузка на воздушный терминал пришлась на 4 и 11 мая, когда пассажиропоток достиг 37,5 тыс. и 38,7 тыс. человек соответственно.

В весенне-летнем сезоне 2025 года аэропорт Сочи обслуживает 85 направлений, из которых 57 внутренних и 28 международных. Полеты по этим маршрутам выполняют более 30 авиакомпаний, включая 11 зарубежных перевозчиков.

Мария Удовик