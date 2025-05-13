В Геленджике летом откроют три новые пляжные территории

В 2025 году на территории Геленджика в курортный сезон будут работать 74 пляжа, на три больше, чем в прошлом году. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Официально купальный сезон в Геленджике начнется с 1 июня. Однако отдыхающих начнут охранять уже с 15 мая – на работу выйдут более 350 спасателей.

Сейчас все пользователи пляжных территорий ведут работу по благоустройству территорий: расчищают участки и устанавливают необходимую пляжную инфраструктуру.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край принял более 2 млн туристов с начала года. Для поддержки предпринимателей в пострадавших от экологической ЧС зонах разработан комплекс мер — отсрочки по налогам и страховым взносам, субсидии и льготные кредиты для объектов размещения, туроператоров и детских лагерей.