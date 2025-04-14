Краснодарский край принял более 2 млн туристов с начала года

Краснодарский край с начала 2025 года посетили более 2 млн туристов, что на 4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам совещания с участием Президента России Владимира Путина и членов Правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Глава Кубани также уточнил, что номерной фонд курортных городов Сочи, Геленджика и Туапсинского района уже забронирован почти на 50% на лето. К майским праздникам регион ожидает около 600 тыс. гостей.

Как отметил вице-премьер РФ Виталий Савельев, Крым, Севастополь и Краснодарский край в целом готовы к началу курортного сезона. Исключением остаются Анапа и Темрюкский район — на побережье муниципалитетов продолжается мониторинг санитарного состояния. Заключение Роспотребнадзора о качестве песка и морской воды ожидается в ближайшее время.

Для поддержки предпринимателей в пострадавших зонах разработан комплекс мер — отсрочки по налогам и страховым взносам, субсидии и льготные кредиты для объектов размещения, туроператоров и детских лагерей. Власти также предлагают альтернативные форматы досуга — агротуризм, экскурсии и гастрономические маршруты.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что для затонувших танкеров у берегов Кубани построят защитные конструкции. По словам вице-премьера РФ Виталия Савельева, конструкции предотвратят утечку нефтепродуктов до полной утилизации мазута и самих судов.

Анна Гречко