Кафе на Невском проспекте проведут лето без веранд

Власти Санкт-Петербурга пошли на ввод запретов в отношении летних веранд на Невском проспекте. Рестораны получали от Смольного просьбы не выставлять уличную мебель, пишет РБК Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Такие звонки рестораторам начали приходить в середине апреля. В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле пояснили, что эти меры необходимы на фоне роста туристического потока, а Невский проспект в свою очередь — место притяжения путешественников. Смольный намерен сделать главную улицу максимально комфортной и удобной для пешеходов.

При этом комитет подчеркнул, что условия будут едиными для всех мест общественного питания, а значит, на Невском проспекте этим летом не будет ни одного летнего кафе или веранды.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в первом квартале на центральных улицах Петербурга открылось 20 магазинов.

Татьяна Титаева