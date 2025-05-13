Песков: РФ не принимает «ангажированные» выводы по делу о малайзийском Boeing

Кремль не принимает выводы Международной организации гражданской авиации (ИКАО) об ответственности России за крушение Boeing 777 компании Malaysia Airlines в 2014 году на Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления ИКАО ангажированными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наша позиция хорошо известна: Россия не была той страной, которая принимала участие в расследовании этого происшествия, поэтому все ангажированные какие-то выводы мы не принимаем»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Я не собираюсь все это комментировать»,— добавил он.

17 июля 2014 года cамолет Boeing 777 рейса MH17 упал на территории нынешней ДНР. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Cовет ИКАО пришел к выводу, что Россия нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации и несет ответственность за катастрофу. Вскоре совет рассмотрит меры по возмещению ущерба семьям погибших.

Уголовное дело рассматривал окружной суд Гааги. В ноябре 2022 года по делу заочно приговорили трех человек, в том числе бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова).

Лусине Баласян